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Setteki hırsız stajyer çıktı
Yönetmen Faik Ahmet Akıncı, sette yaka mikrofonunun çalındığını belirterek şikayetçi oldu. Mikrofonu çalan stajyer, kendisini şöyle savundu: "Alacağım olan bin lira ödenmeyince tahsilatı böyle yaptım!"
|28 Mayıs 2021 09:16
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'ŞİRKETTE BAZI EŞYALAR KAYIP'
Yönetmen Faik Ahmet Akıncı, geçtiğimiz günlerde polis merkezine başvurarak yapım şirketinde bulunan bazı eşyalarının çalındığını ihbar etti. Akıncı, stajyer S.A.'dan şüphelendiğini belirtti.
Mikrofonu çaldığı iddia edilen 24 yaşındaki S.A., verdiği ifadede staj parası olan bin lirayı alamadığını bu yüzden de mikrofonu alarak tahsilat yaptığını anlattı. Yönetmen Akıncı, savcılık soruşturması sürerken stajyerin mikrofonu iade ettiğini belirterek şikayetini geri aldı.
Atakan Irmak
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