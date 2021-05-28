Adalet Bebek! Minik avukat Beliz

İstanbul'da yaşayan yeminli tercüman ve Avukat İpek Biter Gündüz, 11 yıllık çalışma hayatının yanı sıra bu sıralar anneliğinden de söz ettiriyor.

Hayalindeki meslek olan avukatlığı icra eden Gündüz, geçen yıl kızı Beliz'i kucağına aldı.

Hamileliğinin son anına kadar çalışan ve toplantıdan çıkıp doğuma giden Gündüz, kısa bir sürede kızı ile birlikte mesleğinin başına döndü. Ofiste kızına da evdeki gibi düzen kurup iş hayatına kaldığı yerden devam etti.

Minik Beliz de birçok müvekkil görüşmesine, bilirkişi incelemesi ve keşif icrasına dahil olup sayısız toplantıya katıldı, savcılık şikayetleri ve ifadelerde bulundu. Toplantıların yanı sıra, duruşmalarda dahi Beliz bebek annesine eşlik etti. 1.5 yaşlarında olan Beliz bebek artık duruşmalara katılırken kendisine ait cübbesini de giyiyor.

25 Mayıs'ta yine cübbesini giyip annesiyle adliyeye duruşmaya gelen minik Beliz, diğer avukatlarla sempatik bir iletişim kurunca bir avukat durumu sosyal medyada, "Bir avukat hanım Çağlayan'da duruşmaya bebeğiyle birlikte gelmiş.

Bebeğine de küçük boy cübbe yaptırmış. Aklımı çıldırıcam şu an. Ya minyatür avukat mısın sen, duruşmaya girip önceki beyanlarını tekrar mı ediceksin" ibaresiyle paylaştı.

Paylaşım büyük ilgi görürken bir yandan da "minik cübbeli avukat" herkesin merak konusu oldu. Başka bir avukat ise "Karşınızda hukuk dünyasının en pozitif fotoğrafı" açıklaması ile anne ile kızın fotoğrafı yayımladı.

İLK ALIŞVERİŞİM CÜBBE ALMAK OLDU

Mesleğinin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen İpek Biter Gündüz, SABAH'a yaptığı açıklamada, hamileliğinin 7. ayında kızı için yaptığı ilk alışverişin bebek cübbesi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu onurlu mesleği kızımın da tercih etmesi ve adaletin tecellisi adına emek vermesi en büyük hayallerimden biri. Beliz'in bakımını üstlenen bakıcı ablası var ancak bazen elimde olmayan sebeplerle, alabildiğim tüm önlemleri alarak adliye gibi kalabalık ortamlara girmemiz gerekebiliyor.

Bu durum beni huzursuz etse de Beliz halinden ve gördüğü ilgiden çok memnun. Bu mutluluğu fotoğraflara da yansıyor olmalı. Bu gibi durumlarda olumlu düşünüp Beliz'i anne ilgi ve sevgisinden, kendimi de onun gülümsemesinden mahrum bırakmadığıma odaklanıyorum."

Deniz Yusufoğlu