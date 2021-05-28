Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları giriş belgeleri yayımlandı
MEB, 2021 - Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav sınav giriş bilgilerini yayımladı.
|28 Mayıs 2021 09:24
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Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav sınav giriş bilgilerini internet sitesinden yayımladı.
Sınav giriş bilgilerine ulaşmak için Tıklayınız
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