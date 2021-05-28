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Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları giriş belgeleri yayımlandı

MEB, 2021 - Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav sınav giriş bilgilerini yayımladı.
 28 Mayıs 2021 09:24
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Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları giriş belgeleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav sınav giriş bilgilerini internet sitesinden yayımladı.

Sınav giriş bilgilerine ulaşmak için Tıklayınız
Memurlar.Net
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