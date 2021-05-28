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Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün web sayfası olmalı!

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün kamu kurumlarına hızlı ve etkin bir bilgilendirme yapabilmesi amacıyla acilen bir web sayfasına ihtiyacı var!
 28 Mayıs 2021 10:05
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Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün web sayfası olmalı!

Yeni hükümet sistemiyle birlikte, Devlet Personel Başkanlığının kapatılması ve bu kuruma ait görevlerin farklı kurumlara (SBB, Çalışma Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Ofisi) dağıtılmasıyla başlayan süreç sonrasında kamuda personel alanındaki iş ve işlemlerde aksamalar yaşandığını ve hatta kurumların görüş almakta dahi zorluk yaşadığını gündeme taşımıştık.

Devlet Personel Başkanlığının kapatılmasıyla başlayan hatalı sürece yeni bir hatayla devam edilerek Devlet Personel Başkanlığından Çalışma Genel Müdürlüğüne ve yeni sistemde ilk kez kurulan Strateji ve Bütçe Başkanlığına verilen kamu personel uygulamalarına dair çeşitli görevler, geçtiğimiz günlerde bu defa da Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü çatısı altında toplanmıştır.

Milyonlarca memur ve memur adaylarının iş ve işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve bilgilendirme yapmakla yükümlü kılınan Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün halihazırda bir web sayfası bulunmamaktadır. Haliyle, gerek kamu kurumlarında görevli memurlar, gerekse de memur adayları ilgili Genel Müdürlüğün duyurularına ve uygulamalarına erişim sağlayamamaktadır.

Bunu bir örnekle somutlaştırmak gerekirse, yılbaşında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilen KPSS takvimine göre kamu idarelerinin merkezi alım için belirledikleri kadroları Kamu E-Uygulamalar sistemine girmesi gerekmekte olup, onay işleminden sonra ise resmi yazı ile yetkili kuruma bildirilmesi gerekmektedir.

Ancak, bu kurum şu geçiş sürecinde Çalışma Genel Müdürlüğü mü yoksa Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü müdür? ikilemi henüz giderilebilmiş değildir. Böyle belirsiz ortamlar yaratmak yerine Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün bir web sayfası olsa, tüm kamuya bu mecradan anlık paylaşımlar yapılsa, işlemlerde birliktelik çok daha kolay sağlanacak ve süreçler hızlı bir şekilde işletilebilecektir.

Bir diğer husus ise personel alanında uygulamaya yön veren görüşlerin web ortamında paylaşılmamasıdır. Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, yeni düzenleme sonrası kamu idarelerinin görüş sorma usulünü belirlemiştir. Ancak, bu görüşleri kapatılan Devlet Personel Başkanlığının web sayfasından paylaştığı gibi mutlaka kuracağı web sayfasından erişime açmalıdır. Aksi takdirde yüzlerce idareden mükerrer konularda görüşler gelecek, bu durum ciddi bir zaman ve işgücü kaybı yaratacak, uygulama da birlikteliğin sağlanamamasına neden olacaktır.

Ayrıca, yaşadığımız teknoloji çağında milyonlarca memura hitap etme hüviyetine bürünmüş bu birimin web sayfasının bulunması artık bir gerekliliktir.

Netice itibarıyla, çağımız enformasyonun hızlı bir şekilde işletilmesi gerektiği bir çağ olmuştur. Geçmiş yüzyılın standart ve yerleşik bir uygulaması olan telefon ve resmi yazı gibi iletişim türleri üzerinden tüm kamu idarelerine ulaşamadığınız gibi, sağlıklı bir sonuç da elde edemezsiniz. Umarız, bu basit önerimiz kısa sürede hayata geçirilerek kamudaki hızlı dijitalleşmeye uyum sağlanmış ve web ortamında paylaşılacak diğer bilgiler ile kamu çalışanlarının muhataplarının en azından bir irtibat numarası, e-posta adresi gibi temel iletişim ihtiyaçları da karşılanmış olur.
Memurlar.Net - Özel

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