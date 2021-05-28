Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Araç muayene istasyonları vatandaşı sömürüyor

Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Yalçın Bayer, bugünkü yazısında 'Tüvtürk' muayene istasyonlarında araç muayene ücretlerinde yüksek ücret alındığı konusuna değindi.
 28 Mayıs 2021 09:31
+Aa- Yazdır
Araç muayene istasyonları vatandaşı sömürüyor

Bayer'in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na soru önergesi vererek 'tekel' durumundaki araç muayene istasyonu TÜVTÜRK'e ilişkin verilerin açıklanmasını istemişti.

CHP'li Başevirgen'in önergesinde sorduğu altı soruya karşılık bakanlıktan sadece "Araç muayene ücretleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 35'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükümler dahilinde belirlenerek Bakanlığımızca uygulanmaktadır" cevabı geldi.

2005 yılında 552 milyon 150 bin dolara özelleştirilen araç muayene istasyonlarının TÜVTÜRK tekelinde olması sebebiyle oluşan eksik rekabet ortamından vatandaşların olumsuz etkilendiğini belirten Başevirgen, "TÜVTÜRK'ün fahiş araç muayene ücretlendirmeleri karşısında araç sahibi vatandaşlarımız tepkilerini yüksek sesle dile getiriyor. TÜVTÜRK'te 7 dakikalık muayene sonrasında vatandaş 370 TL para ödüyor. Egzoz ve emisyon ölçümleri de dahil edildiğine fiyat 480 TL'ye kadar çıkıyor. Otobüs, kamyon, çekici ve tankerler için daha önce 462 TL olan muayene ücreti yeni tarifede KDV dahil 503 TL oldu. Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklar için daha önce 342 TL olan muayene ücreti KDV dahil 372 TL'ye yükseldi. Vatandaş, traktör (römorklu ve römorksuz), motosiklet ve motorlu bisikletler için ise KDV dahil 189 TL ödeyecek. Araç muayenesinde tekel olan TÜVTÜRK vatandaşı sömürüyor. Soygun devam ediyor" diye konuştu.

TÜVTÜRK ile 2007'den itibaren geçerli olmak üzere 20 yıllık sözleşme imzalandığını hatırlatan Başevirgen'e göre, yapılan sözleşmeye göre ilk 3 yıl için yüzde 30, sonraki 7 yıl için yüzde 40 ve devamındaki 10 yıl için hasılatın KDV hariç yüzde 50'sinin hazineye aktarılması gerekiyor. Bedelin ne kadarı devlete gidiyor? İster nakit, ister kredi kartı olsun, peşin para ile çalışan TÜVTÜRK bu fahiş fiyatlara rağmen nasıl oluyor da zarar ediyor ve sürekli vergi borcu siliniyor? Sorular niçin yanıtlanmıyor?
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
12 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İlaçta 'son kullanma' krizi
28 Mayıs 2021 08:29		 Tatil sektöründe 1 Haziran hareketi! Fiyatlar patladı
28 Mayıs 2021 08:15
Mitsubishi'den Türkiye'ye '167 milyon liralık' yatırım
27 Mayıs 2021 17:20		 Elektrik fiyatlarında yeni sistem
27 Mayıs 2021 09:25
İstanbul'da servisler toplu taşıma olarak hizmet verecek
27 Mayıs 2021 08:46		 Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu
26 Mayıs 2021 11:20
Kovid nedeniyle 'açık büfe' gitti, israf azaldı
26 Mayıs 2021 11:12		 Dev market zinciri resmen kapandı!
26 Mayıs 2021 10:40
Antep fıstığına Karagöz korkusu
26 Mayıs 2021 08:47		 Yıkımda uzman müteahhit geliyor
26 Mayıs 2021 08:20
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:09 - Bakan Varank duyurdu: Yerli aşı için gönüllü aranıyor10:06 - Diyarbakır'da PKK'lı teröristler güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde amaçlarına ulaşamadı10:05 - Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün web sayfası olmalı!10:02 - Çin aşısı yapılan sağlık çalışanlarında antikor oranı yüzde 98.210:01 - KPSS başvuruları başladı, adaylar sınav ücretine tepki gösteriyor09:55 - Dolar'dan tarihi rekor: 8.55 TL
09:52 - Türk Eğitim Derneğinden okullarda normalleşme ve telafi için 'ağustos' önerisi09:36 - Konya'da yol kenarında bir erkek cesedi bulundu09:31 - Araç muayene istasyonları vatandaşı sömürüyor09:24 - Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları giriş belgeleri yayımlandı09:22 - KPSS Başvuruları başladı09:20 - Adalet Bebek! Minik avukat Beliz
09:16 - Setteki hırsız stajyer çıktı09:14 - Belediye'de hayali konserde milyonluk vurgun!09:10 - Alman Meclis Başkanı FETÖ'cülerle aynı törende09:07 - Bem-Bir-Sen ard arda 16. defa genel yetkili sendika oldu09:05 - İşte yeni aşı takvimi
09:02 - Twitter artık ücretli oluyor... İşte fiyatı ve özellikleri
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
EGM Yardımcısı: Toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız
Otomobiller çok ucuza satılıyor! Yüzlerce kişi teklif yapıyor
FETÖ ihraçlarına yetki veren geçici düzenleme uzatılacak mı?
Seçim barajı yüzde 5'e iniyor
Araç muayene istasyonları vatandaşı sömürüyor
KPSS başvuruları bugün başlayacak, 300 TL ücrete yalanlama
Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Ekim ayında maskeleri çıkarabiliriz
Devrilen elektrik direğinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Babacan'a esnaf ziyaretinde tepki
İmam ile cami cemaatinin vakit namazı tartışması karakolda bitti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlüğe küsmek olmaz 4
cimpi cimpi bitkisi 1
balkonun lambasını açık unutup izine çıkmak 3
elma çağlası 1
herkes tarafından sevilme merakı 2
sene 2050 hala sözlüğe yazanlar 3
333.konuyu açmak 2
lacivert 5
Tavşancıl otu 1
anamurda deniz suyu sıcaklığı 1
SON İLANLAR
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam