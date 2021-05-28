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Konya'da yol kenarında bir erkek cesedi bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu.
 28 Mayıs 2021 09:36
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Konya'da yol kenarında bir erkek cesedi bulundu

Cahı Mahallesi Ereğli Otogarı arkasında sabah saatlerinde yol kenarında bir ceset olduğunu görenler, polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede cesedin Ersin Oğuz'a (45) ait olduğunu tespit etti.

Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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