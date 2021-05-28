Dolar'dan tarihi rekor: 8.55 TL
Güne yükselişle başlayan dolar tarihi rekorunu kırarar 8,55 TL ye ulaştı
|28 Mayıs 2021 09:55
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Güne yükselişle başlayan doların artışı devam ediyor. Saat: 9:00 itibariyle tarihi rekorunu test eden dolar, 8,55'i gördü. Daha sonra düşüşe geçen dolar 8,53 TL oranlarında seyrediyor
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|8,5190
|8,5200
|Avro
|10,3790
|10,3800
|Sterlin
|12,0400
|12,0900
|ANKARA
|
|
|ABD Doları
|8,4900
|8,5500
|Avro
|10,3400
|10,4100
|Sterlin
|11,9900
|12,1900
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