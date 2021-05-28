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Dolar'dan tarihi rekor: 8.55 TL

Güne yükselişle başlayan dolar tarihi rekorunu kırarar 8,55 TL ye ulaştı
 28 Mayıs 2021 09:55
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Dolar'dan tarihi rekor: 8.55 TL

Güne yükselişle başlayan doların artışı devam ediyor. Saat: 9:00 itibariyle tarihi rekorunu test eden dolar, 8,55'i gördü. Daha sonra düşüşe geçen dolar 8,53 TL oranlarında seyrediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 8,5190 8,5200
Avro 10,3790 10,3800
Sterlin 12,0400 12,0900
ANKARA

ABD Doları 8,4900 8,5500
Avro 10,3400 10,4100
Sterlin 11,9900 12,1900
Memurlar.Net
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