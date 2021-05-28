Bakan Yardımcısı Özer, Endüstri 4.0 Laboratuvarı'nı inceledi
|28 Mayıs 2021 13:38
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Bursa'da Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan Endüstri 4.0 Laboratuvarı'nın sanayiye nitelikli eleman yetiştireceğini bildirdi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Özer kentteki meslek liselerinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
İlk ziyaretini Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yapan Özer, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (BOSİAD) de katkılarıyla okulda kurulan Endüstri 4.0 Laboratuvarı hakkında bilgi aldı.
Özer, laboratuvarın sanayinin nitelikli eleman sorununun çözüm kaynağı olan meslek liselerine katkı sunmasının yanı sıra buradaki makine sistemlerinin, sanayi bölgesindeki firmalarda çalışacak nitelikli personel eğitimi ve yetiştirilmesi konusunda da örnek bir model oluşturduğunu belirtti.
Türkiye'deki mesleki eğitim meşalesinin, kurumlar arasında hayata geçirilen güçlü iş birlikleriyle yandığını ifade eden Mahmut Özer, şunları kaydetti:
"Okul ile sektör arasında kurulan iş birliklerini önemsiyoruz. Bu kapsamda Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine destek veren BOSİAD Yönetim Kurulu ve üyelerine teşekkür ediyorum. Okul-sektör iş birlikleri sosyal, kültürel ve mesleki organizasyonlar, öğretmen eğitimleri, burs, staj ve mezuniyet sonrası istihdam gibi konulara katkı sağlıyor. Bursa'da mesleki eğitimle ilgili olarak her alana yansıyan yüksek verimlilik, böyle güçlü iş birlikleriyle daha da artacaktır. Kentte mesleki eğitimde çok ciddi bir potansiyel var. Son üç yılda mesleki eğitimde gelinen nokta son derece mutluluk verici. İnşallah Vali'mizin koordinasyonuyla ve sektör temsilcilerimizle geliştirdiğimiz güçlü iş birlikleriyle Bursa'da mesleki eğitimi çok daha ileri noktalara taşıyacağız."
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