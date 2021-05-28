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OHAL Komisyonu 2 bin 820 başvuruyu daha inceledi.

OHAL Komisyonu 28 Mayıs 2021 tarihi itibariyle karara bağladığı dosya sayısını açıkladı. Komisyon son beş ayda 2 bin 820 başvuruyu sonuçlandırdığını, incelemesi devam eden başvuru sayısının ise 11 bin 544 olduğunu açıkladı.
 28 Mayıs 2021 10:15
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OHAL Komisyonu 2 bin 820 başvuruyu daha inceledi.

OHAL Komisyonu 31 Aralık 2020 tarihinden bu yana karara bağladığı başvuru sayılarını açıkladı. Komisyondan yapılan açıklamada, son beş ayda 2 bin 820 başvurunun karara bağlandığı belirtildi. Bunun 902'si kabul, 1.918'i ise ret yönünde karara bağlandı. OHAL Komisyonunun, adli işlemlerde yaşanan gecikmelerden dolayı daha yavaş karar inceleyebildiği ancak adli işlemlerdeki olumlu sonuçlanmalardan dolayı dosyalardaki Kabul kararlarının yüksek olduğu görülüyor.

İŞTE OHAL KOMİSYONUNUN YAPTIĞI AÇIKLAMA

OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU KARARLARI HAKKINDA DUYURU (28.05.2021)

7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, emekli personelin rütbelerinin alınması, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlamaktadır. Komisyon bünyesinde 75'i raportör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 240 personel görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından elektronik ortamda başvuru alma, arşivleme ve inceleme işlemleri için özel bir bilgi işlem altyapısı oluşturulmuş, başvurulara ilişkin 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin edilen bilgiler bu sisteme kaydedilmiştir. Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 494.320 evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlanmıştır. Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK'lar ile 125.678'i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir.

Komisyon Kararları

28/05/2021 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.674'dür. Komisyon tarafından verilen karar sayısı (115.130)dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 11.544'dür.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından 28/05/2021 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (14.072 kabul, 101.058 ret olmak üzere) toplam 115.130'dur. Kabul kararlarından 61'i kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren toplam başvuruların yaklaşık yüzde 91'i hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 3.550 dosya için ön inceleme kararı vermiştir.

Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim edilmekte olup, tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılmaktadır. Başvurusu kabul edilen kişilerin atama işlemi, ilgisine göre en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren altmış gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenen Ankara idare mahkemeleri nezdinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

Başvurucular, Komisyon internet adresindeki Başvuru Takip Sistemi uygulaması üzerinden Komisyona yapılan başvuruların safahatı ve kararın sonucu ("Kabul" veya "Ret") hakkında bilgi edinebilmektedir. Komisyonun Faaliyet Raporuna internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde başvurular hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar vermektedir. Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı yönünden yapmaktadır. Ayrıca, yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Kamuoyuna duyurulur.
Memurlar.Net
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