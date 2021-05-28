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Başkent'te 'Komiserlik Sınavı' soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.
 28 Mayıs 2021 10:27
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Başkent'te 'Komiserlik Sınavı' soruşturmasında 22 gözaltı kararı

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.
DHA
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