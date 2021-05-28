Başkent'te 'Komiserlik Sınavı' soruşturmasında 22 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2012 yılında polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 şüpheli hakkına gözaltı kararı verildi.
|28 Mayıs 2021 10:27
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