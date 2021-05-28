Selvi: 2023 seçiminde HDP'nin eğilimi etkili olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Demirtaş, HDP'li bakan için ne demiş?' başlığıyla yayımlanan yazısında Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın Tele 1 yayınında yaptığı açıklamayı değerlendirdi.

"Ahmet Şık, cezaevinde ziyaret ettiği Demirtaş'a HDP'ye bakanlık konusunu sorduğunu açıkladı" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Demirtaş şu yanıtı vermiş: 'Daha önce Pervin Buldan ve Mithat Sancar geldiğinde bu konu açıldı ve espri yaptık. Ben, 'Hadi bakalım iktidara ortak olup bakanlık da alırsınız ama size İçişleri Bakanlığı'nı vermezler' diyerek espri yaptım.' Demirtaş'ın saz çaldığını biliyorduk ama sıkı espri de yapıyormuş."

Selvi, "Bir defa konuşma tam aktarıldığı şekilde değil. Ama netice itibarıyla Demirtaş da doğruluyor. HDP, peki şimdi yapacağız?" ifadesini kullandığı yazısında şunları kaydetti:

"Ben Demirtaş'ı da HDP'yi de ciddiye alan ve dikkatle izleyen bir gazeteciyim. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP'nin eğiliminin etkili olacağına inanıyorum. İşin espri kaldırır yanı yok. AK Parti'nin de dikkate alması gereken ciddi bir proje."

Ne olmuştu?

Selvi, 14 Mayıs'ta yayımladığı yazısında Demirtaş'a ait olduğunu iddia ettiği "Ortak cumhurbaşkanı adayı ve üç cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Bize bir cumhurbaşkanı yardımcılığı ve üç bakanlık verilecek. İçişleri, Milli Savunma ve Milli Eğitim'i bize vermezler. Dışişlerini de vermezler ama AB ile ilgili bir bakanlık ya da Kültür Bakanlığı gibi bir bakanlık olabilir" ifadesine yer vermişti. Ardından HDP'den bu sözler için yalanlama gelmişti.

Partinin açıklamasında, "Sayın Demirtaş'ın hiçbir basın kurumuna, söz konusu yazıda belirtilen sözleri içeren herhangi bir demeci yoktur. Hürriyet gazetesinin ve gazetenin köşe yazarı Abdülkadir Selvi'nin bu yalanı düzeltmelerini, partimizden ve Sayın Demirtaş'tan özür dilemelerini bekliyoruz" denmişti.