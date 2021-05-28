'Bu yılın ilk çeyreği için yüzde 6 büyüme bekleniyor'
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Merkezi bütçeden 79 milyar liralık destek sağladık. Yıl sonunda 109 milyar lira olması öngörülüyor. Öncü göstergeler bu yıl ilk çeyrek için büyümede yüzde 6'ya işaret ediyor" dedi.
|28 Mayıs 2021 11:02
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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Merkezi bütçeden 79 milyar liralık destek sağladık. Yıl sonunda 109 milyar lira olması öngörülüyor. Öncü göstergeler bu yıl ilk çeyrek için büyümede yüzde 6'ya işaret ediyor" dedi.
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