Batman'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı
Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, 4'ü muvazzaf asker 5 şüpheli yakalandı.
|28 Mayıs 2021 11:12
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Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği belirtilen zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 1 yarbay, 1 yüzbaşı, 2 astsubay ile askeri okuldan ilişiği kesilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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