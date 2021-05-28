Vefa Grubunda görevli müzik öğretmeni sazıyla vatandaşlara moral veriyor

- İzmir'de Buca Kaymakamlığı bünyesinde kurulan Vefa Destek Sosyal Grubunda görevli müzik öğretmeni Sedat Bozan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sazıyla vatandaşları ziyaret ederek özel günlerini kutluyor.

Halk Eğitim Merkezinde eğitmenlik yapan 38 yaşındaki müzik öğretmeni Bozan, Kovid-19 salgını nedeniyle okullarda eğitime ara verilince gönüllü olarak Vefa Destek Sosyal Grubunda görev almaya başladı. Bozan ve gruplarda görevli 107 arkadaşı, 14 aydır başta Kovid-19 hastası ya da temaslıları olmak üzere toplam 22 bin 475 kişinin ihtiyaçlarını karşıladı.

Yanından hiç ayırmadığı sazını ilk zamanlar arkadaşlarına moral olması için çalan Bozan, geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doğum gününü kutladıkları çocuklara sürpriz yapmak istedi. Çocukların saz çalınınca çok mutlu olduğunu gören Bozan, salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yaptığı ziyaretler sırasında da sazını eline almaya başladı. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde evleri ziyaret eden Bozan, vatandaşların doğum günleri gibi özel günlerinde onlara söylediği türkülerle moral veriyor.

Bozan ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri Meliha Coşan'ı da evinin bahçesinde ziyaret ederek 80. yaşını kutladı. Vefa Grubu üyelerinin pastalı sürprizi karşısında şaşıran Coşan, Bozan'ın kendisi için söylediği türkülere eşlik etti.

- "İnsanları mutlu etmek istiyorum"

Müzik öğretmeni Sedat Bozan, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini, yaşamının her aşamasında müziğin insanları mutlu ettiğine şahit olduğunu söyledi. Vatandaşların yanında olmak için gönüllü olarak Vefa Sosyal Destek Grubunda görev aldığını belirten Bozan, şöyle konuştu:

"Ziyaret ettiğimiz insanlara sazımla ve söylediğim türkülerle moral ve motivasyon sağlıyorum. İnsanların yüzünün güldüğünü görmek beni ve arkadaşlarımı mutlu ediyor. Salgın sona erinceye kadar vefa grubunda sazımla görev yaparak insanları mutlu etmek istiyorum." dedi.

Bozan, grupta sazıyla görev yapması noktasında destekleri bulunan Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'e ve gruptaki arkadaşlarına da minnet borçlu olduğunu kaydetti.

- "Onlar çok iyi insanlar"

80. yaşına Bozan'ın türküleriyle giren Meliha Coşan ise ihtiyaçlarını karşılamak için grubun düzenli olarak eşi ve kendisini ziyaret ettiğini belirtti. Grubun son ziyaretlerinde bir sürpriz yaptıklarını anlatan Coşan, "Onlar çok iyi insanlar. Pastayla evimizin bahçesine gelerek kutladılar. Bize saz çaldılar. Zaten uzun süredir evimizden çıkmıyorduk, bizim için iyi oldu." dedi.

Zafer Coşan ise 83 yaşında olduğunu, bu sürprizin eve kapandıkları bu dönemde kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu Koordinatörü Mehmet Topçu ise Sedat Bozan'ın eve kapanan vatandaşlara sazıyla da destek olmaya çalışmasını takdir ettiklerini dile getirdi.