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Uşak'ta polis bir otomobilde 2002 sikke yakaladı
Uşak'ta polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde 2002 adet sikke ele geçirildi.
|28 Mayıs 2021 11:56
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir otomobili Ankara-İzmir kara yolu kent girişinde durdurdu.
Araçtaki aramalarda 2002 sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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