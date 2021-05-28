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Kayseri'de akrabalar arasındaki silahlı kavgada yaralanan baba da kurtarılamadı
Kayseri'de önceki gün akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada oğlunu kaybeden, kendisi de ağır yaralanan baba da yaşamını yitirdi.
|28 Mayıs 2021 12:10
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Merkez Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi'ndeki kavgada ağır yaralanan İ.A, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İ.A'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
İddiaya göre, Buğdaylı Mahallesi 4221 Sokak'ta E.D. ve H.L.D, aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba ve komşuları İ.A'nın evine gelmiş, çıkan tartışmada tabanca ile ateş açılması sonucu Y.A. olay yerinde yaşamını yitirmiş, babası İ.A. yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklanmış, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.
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