2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav kılavuzu yayımlandı
|28 Mayıs 2021 12:02
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ÖSYM Başkanlığı, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzunu yayımladı
DUYURU
(28 Mayıs 2021)
2021 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik Başvurularının Alınması
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Başvuru
Kılavuzu
Aday Başvuru Formu-1 (KPSS Lisans)
Aday Başvuru Formu-2 (KPSS Alan Bilgisi)
Aday Başvuru Formu-3 (KPSS ÖABT)
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri
KPSS Lisans İçin Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
KPSS Alan İçin Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
KPSS ÖABT İçin Adres İline Göre Tercih Edilebilecek Yakın Sınav Merkezleri
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