KPSS sınav ücretine 10 TL zam yapıldı

KPSS A Grubu ve öğretmenlik için başvurular alınmaya başlandı. 14 Haziran'a kadar başvurular devam edecek.

Bugün sosyal medyada yer alan iddialarda KPSS ücretinin 300 TL olduğu iddia edilmişti.

KPSS ÜCRETİNE 10 TL ZAM YAPILDI

2020 yılında Genel Kültür Genel Yetenek ve her bir oturum için 80 TL, Alan Bilgisi için 55 TL, ÖABT için ise 80 TL ücret alınmıştı.

2021 yılında ÖSYM ücretlere yüzde 10 tl zam uyguladı. Buna göre bu yıl için Genel Kültür Genel Yetenek her bir oturum için 90 TL, Alan Bilgisi için 65 TL, ÖABT için ise 90 TL ücret alınacak.