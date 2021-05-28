TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 74 milyar lira verdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 4 Haziran vadeli repo ihalesi ile piyasaya 73 milyar 999 milyon 999 bin 984 lira verdi.
|28 Mayıs 2021 12:17
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