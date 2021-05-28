Yasin Börü davasında sanıklara ceza yağdı
|28 Mayıs 2021 12:18
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Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden görülen, Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin davada, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.
Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müşteki avukatları katıldı. Bazı sanık avukatlarının ise mazeret bildirmeden duruşmaya katılmadıkları zapta geçirildi.
Mahkeme Başkanı, önceki celse alınan ara karar gereği, dava dosyasına gelen evrakı okudu, buna ilişkin tarafların beyanını aldı. Ardından esasa ilişkin mütalaasını sunması için savcıya söz verildi.
Savcı, mütalaasında, sanıklardan 20'si hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 2'si için ise beraat talebinde bulundu. Savcı ayrıca firari 3 sanığın dosyasının ayrılmasını istedi.
Sanıklar, esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.
Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, mazeretsiz duruşmaya katılmayan sanık avukatlarının yerine avukat görevlendirilmesi için ilgili barolara müzekkere yazılmasına karar verdi.
Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını kararlaştıran mahkeme, duruşmayı 25 Haziran'a erteledi.
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