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Polisin durdurduğu otomobilde bulunan yavru ceylanlara bebek gibi bakılıyor

Konya'da polisin durdurduğu otomobilde bulunan, "Ateş" ve "Nazlı" isimleri verilen 2 yavru ceylan, teslim edildikleri Karatay Hayvanat Bahçesinin maskotu haline geldi- Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Fatih Mehmet Altay:- "Anneleri kadar olmasa da biz de elimizden gelen tüm şefkat ve merhamet duygularıyla bakımlarına ve beslemelerine devam ediyoruz"- "Yaklaşık 2-3 saate bir süt içiyorlar. O yüzden yavrularla ilgilenmesi için gece yanlarında nöbetçi bir arkadaş bırakıyoruz"
 28 Mayıs 2021 12:14
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Polisin durdurduğu otomobilde bulunan yavru ceylanlara bebek gibi bakılıyor

- Konya'da polisin durdurduğu şüpheli araçta bulunan nesli tükenme tehlikesi altındaki iki ceylan yavrusu, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin durumundan şüphelenilerek durdurduğu araçta bulunan ceylan yavruları, Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.

Daha sonra Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki rehabilitasyon merkezine getirilen yavrular, burada kendileri için hazırlanan alana yerleştirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden getirildiği anlaşılan ceylanların bakımını üstlenen rehabilitasyon merkezi veterinerleri, özel ilgilendikleri hayvanları anne şefkatiyle besliyor.

Hayvanat bahçesinin maskotu haline gelen yavrulara "Ateş" ve "Nazlı" ismini veren bakıcıları, 24 saat gözetim altında tuttukları ceylanlara, annelerinin yokluğunu hissettirmemeye çalışıyor.

Türü, uluslararası sözleşmelerle korunan ve annesiz kalan biri erkek, diğeri dişi 1,5 aylık ceylan yavruları, bakım süreçleri tamamlandıktan sonra tekrar doğal ortamına kavuşturulacak.

Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü veteriner hekim Fatih Mehmet Altay, AA muhabirine, İç Anadolu Bölgesi'nde vahşi hayvanların rehabilitasyon ve tedavi merkezi olduklarını söyledi.

Altay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü veya vatandaşlar tarafından getirilen, yaralanmış ya da rehabilitasyona ihtiyaç duyan yabani hayvanları sağlığına kavuşturduktan sonra tekrar doğal ortamlarına bıraktıklarını kaydetti.

Kanunlara aykırı şekilde doğal ortamından ve annesinden koparılan yavru ceylanların bakımını da üstlendiklerini dile getiren Altay, "Yavrularımıza bebek gibi bakıyoruz. Yaklaşık 2-3 saate bir süt içiyorlar. O yüzden yavrularla ilgilenmesi için gece yanlarında nöbetçi bir arkadaş bırakıyoruz." diye konuştu.

Altay, genel sağlık kontrollerini yaptıkları yavruların herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığını ifade etti.

Beslemeyi biberonla yaptıklarını belirten Altay, şöyle konuştu:

"Yavrularımız yaklaşık 1,5 aylık. 5-6 aylık olana kadar süt emmeye devam edecekler. Normalde anne sütü içmeleri gerekir fakat anneleri olmadığı için birkaç probiyotik ilave ettiğimiz keçi sütünü içiriyoruz. Anneleri kadar olmasa da biz de elimizden gelen tüm şefkat ve merhamet duygularıyla bakımlarına ve beslemelerine devam ediyoruz."
Anadolu Ajansı
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