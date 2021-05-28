Bingöl'de 'başlık parası' aileler arasında kavgaya neden oldu
|28 Mayıs 2021 11:41
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Bingöl'de akraba aileler arasında "başlık parası" nedeniyle çıkan sopalı kavgada, bir kişi ağır yaralandı, 7 kişi emniyete götürüldü.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl-Muş kara yolu Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında akraba olan İ.M, A.M, A.M ile A.E, F.M, T.M, K.M, Z.M, N.M, B.M. ve S.M. arasında başlık parası nedeniyle çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüştü.
Kafasına aldığı darbeyle ağır yaralanan A.E, 112 Acil Servis ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, olayın ardından Muş'a giden şüphelilerden 7'si, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışma sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan, kavga anı yoldan geçen bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
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