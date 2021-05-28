Antalya'da tavanı çöken evde annenin refleksi, aileyi kurtardı
Antalya'nın Kepez ilçesinde tavanı çöken müstakil evden, erken davranan anne ve 6 çocuğu çıkmayı başardı.
|28 Mayıs 2021 13:19
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Gülsüm Önel, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki müstakil evin salon kısmındaki alçı sıvalı tavanın bulunduğu yerden ses gelince 6 çocuğuyla odadan hemen çıktı.
Çöken tavan nedeniyle evin salonundaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Önel, gazetecilere, çocukları uyurken uyandığını, ardından bir ses geldiğini belirterek, "Hemen, 'Kalkın çocuklar, deprem oluyor.' dedim. Dışarı çıktık, tavan yere çöktü." dedi.
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