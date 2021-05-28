ÇAYKUR yaş çay alım kapasitesini artırmayı planlıyor
ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, gelecek haftadan itibaren yaş çay alım kapasitesinin artırılmasının planlandığını bildirdi.
|28 Mayıs 2021 12:16
|+Aa- Yazdır
ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, yaş çay alımlarının kapasitenin üzerinde devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, ÇAYKUR olarak her türlü fedakarlığın yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:
"Alımlar 9 bin tonun üzerinde gerçekleşmektedir. Umut ediyoruz ki haftaya limitler az da olsa artırılacak duruma gelecektir. Bilinmeli ki üreticilerimizden 1 kilogram daha fazla yaş çay alımı için kapasite zorlanmaktadır. ÇAYKUR'un her zaman üreticimizin yanında olduğunun bilinmesini ister, üreticilerimizin dedikodulara ve farklı seslere kulak vermemesini istirham ederiz. Yine bilinmeli ki limitler doğrultusunda acele edilmeden alımlar devam edecektir."
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|DASK sigortalılara 900 milyon TL hasar ödemesi yaptı
28 Mayıs 2021 13:25
|Araç muayene istasyonları vatandaşı sömürüyor
28 Mayıs 2021 09:31
|İlaçta 'son kullanma' krizi
28 Mayıs 2021 08:29
|Tatil sektöründe 1 Haziran hareketi! Fiyatlar patladı
28 Mayıs 2021 08:15
|Mitsubishi'den Türkiye'ye '167 milyon liralık' yatırım
27 Mayıs 2021 17:20
|Elektrik fiyatlarında yeni sistem
27 Mayıs 2021 09:25
|İstanbul'da servisler toplu taşıma olarak hizmet verecek
27 Mayıs 2021 08:46
|Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu
26 Mayıs 2021 11:20
|Kovid nedeniyle 'açık büfe' gitti, israf azaldı
26 Mayıs 2021 11:12
|Dev market zinciri resmen kapandı!
26 Mayıs 2021 10:40