Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ÇAYKUR yaş çay alım kapasitesini artırmayı planlıyor

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, gelecek haftadan itibaren yaş çay alım kapasitesinin artırılmasının planlandığını bildirdi.
 28 Mayıs 2021 12:16
+Aa- Yazdır
ÇAYKUR yaş çay alım kapasitesini artırmayı planlıyor

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, yaş çay alımlarının kapasitenin üzerinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ÇAYKUR olarak her türlü fedakarlığın yapıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Alımlar 9 bin tonun üzerinde gerçekleşmektedir. Umut ediyoruz ki haftaya limitler az da olsa artırılacak duruma gelecektir. Bilinmeli ki üreticilerimizden 1 kilogram daha fazla yaş çay alımı için kapasite zorlanmaktadır. ÇAYKUR'un her zaman üreticimizin yanında olduğunun bilinmesini ister, üreticilerimizin dedikodulara ve farklı seslere kulak vermemesini istirham ederiz. Yine bilinmeli ki limitler doğrultusunda acele edilmeden alımlar devam edecektir."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
DASK sigortalılara 900 milyon TL hasar ödemesi yaptı
28 Mayıs 2021 13:25		 Araç muayene istasyonları vatandaşı sömürüyor
28 Mayıs 2021 09:31
İlaçta 'son kullanma' krizi
28 Mayıs 2021 08:29		 Tatil sektöründe 1 Haziran hareketi! Fiyatlar patladı
28 Mayıs 2021 08:15
Mitsubishi'den Türkiye'ye '167 milyon liralık' yatırım
27 Mayıs 2021 17:20		 Elektrik fiyatlarında yeni sistem
27 Mayıs 2021 09:25
İstanbul'da servisler toplu taşıma olarak hizmet verecek
27 Mayıs 2021 08:46		 Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu
26 Mayıs 2021 11:20
Kovid nedeniyle 'açık büfe' gitti, israf azaldı
26 Mayıs 2021 11:12		 Dev market zinciri resmen kapandı!
26 Mayıs 2021 10:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:05 - Doktoraya girişte referans mektubu değerlendirmeye alınabilir mi?14:05 - Bakan Dönmez: Aydın'a 400 milyon liralık enerji ve madencilik yatırımı yapılacak13:57 - Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis13:42 - Taksim Camii ibadete açıldı13:38 - Bakan Yardımcısı Özer, Endüstri 4.0 Laboratuvarı'nı inceledi13:38 - Conolar'ın hayatı film oluyor
13:37 - Bakan Selçuk, Azerbaycan'ın Guba kentinde STEAM Merkezi'nin açılışını yaptı13:35 - İl Sağlık Müdürü, bıçaklı saldırıya uğrayan doktoru ziyaret etti13:30 - Valilik uyardı, Ankara'ya gök gürültülü sağanak geliyor13:28 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:26 - Adana'da FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı'na 10 yıl hapis cezası verildi13:25 - DASK sigortalılara 900 milyon TL hasar ödemesi yaptı
13:24 - Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk hayatını kaybetti13:19 - Antalya'da tavanı çöken evde annenin refleksi, aileyi kurtardı13:10 - Diyarbakır anneleri, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı12:44 - Gram altın 522 lirayı gördü12:32 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camisi paylaşımı
12:18 - Yasin Börü davasında sanıklara ceza yağdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
EGM Yardımcısı: Toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız
KPSS başvuruları bugün başlayacak, 300 TL ücrete yalanlama
Otomobiller çok ucuza satılıyor! Yüzlerce kişi teklif yapıyor
FETÖ ihraçlarına yetki veren geçici düzenleme uzatılacak mı?
Prof. İlhan: O illerde yüz yüze eğitime geçilebilir
Araç muayene istasyonları vatandaşı sömürüyor
KPSS sınav ücretine 10 TL zam yapıldı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Ekim ayında maskeleri çıkarabiliriz
FETÖ'nün Akademi yapılanmasına operasyon: 46 gözaltı
İl Sağlık Müdürü, bıçaklı saldırıya uğrayan doktoru ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
her şarkının altına yorum yapmak 1
hayt huyt makinesi 1
yüzdeki seğirmeler 1
altayın süper lige çıkması 4
gıdıklanan vatoz 1
kurbanlık fiyatları 2
trip atan kadın 2
bugünlerde kendimi hıyar gibi hissediyorum 3
Yerli aşı için gönüllü aranması 2
Haziran 2021 1
SON İLANLAR
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Gürün KHGB Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 1 İşçi Alacak
İstanbul İsper 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam