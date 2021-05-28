Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camisi paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camisi'ni sosyal medya hesabından paylaştı.
|28 Mayıs 2021 12:32
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayırlı cumalar" ifadesini kullandı.
Erdoğan'ın paylaşımında bugün ibadete açılacak Taksim Camisi yer aldı.
Hayırlı Cumalar... pic.twitter.com/mlYBq5PhrGRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 28, 2021
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