Diyarbakır anneleri, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı
|28 Mayıs 2021 13:10
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Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 634. gününde sürüyor.
Van'dan gelen anne Pınar Biçer, 6 yıl önce 18 yaşındayken Adana'dan kandırılarak dağa kaçırılan kızı Gülcan için evlat nöbetinde yer aldığını söyledi.
Evladının HDP aracılığıyla kaçırılarak PKK'ya teslim edildiğini kaydeden Biçer, evlat nöbetine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
"Bütün anneler buradayız. Çocuklarımızı istiyoruz. HDP kaçırdı evlatlarımızı. Kızımın günahı neydi? Bu kızların günahı neydi? Kızlar kaçırılır mı? Allah kabul etmesin. Bu çadırdan ayrılmayacağım." diyen Biçer, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.
Siirt'ten 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eyleminde yer alan baba Nurettin Ödümlü de çocuğunu HDP'den istediğini belirtti.
Eşiyle dönüşümlü evlat nöbetini tuttuklarını dile getiren Ödümlü, şöyle konuştu:
"Çocuğumuzun ölüm haberini verdiler 2 yıl önce. Bizi yıldırmaya çalıştılar. Bizi devlete karşı küstürmeye kalktılar. Devletimizin yanındayız. Evladım inşallah yaşıyordur. 20 yıl da geçse bu eylemden vazgeçmeyeceğiz. HDP'nin binasının önünden gitmeyeceğiz. Her geçen gün aileler olarak çoğalıyoruz."
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