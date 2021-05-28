Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Diyarbakır anneleri, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı

Anne Pınar Biçer:- "Bütün anneler buradayız. Çocuklarımızı istiyoruz. HDP kaçırdı evlatlarımızı"- Baba Nurettin Ödümlü:- "20 yıl da geçse bu eylemden vazgeçmeyeceğiz"
 28 Mayıs 2021 13:10
+Aa- Yazdır
Diyarbakır anneleri, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 634. gününde sürüyor.

Van'dan gelen anne Pınar Biçer, 6 yıl önce 18 yaşındayken Adana'dan kandırılarak dağa kaçırılan kızı Gülcan için evlat nöbetinde yer aldığını söyledi.

Evladının HDP aracılığıyla kaçırılarak PKK'ya teslim edildiğini kaydeden Biçer, evlat nöbetine kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

"Bütün anneler buradayız. Çocuklarımızı istiyoruz. HDP kaçırdı evlatlarımızı. Kızımın günahı neydi? Bu kızların günahı neydi? Kızlar kaçırılır mı? Allah kabul etmesin. Bu çadırdan ayrılmayacağım." diyen Biçer, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Siirt'ten 7 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eyleminde yer alan baba Nurettin Ödümlü de çocuğunu HDP'den istediğini belirtti.

Eşiyle dönüşümlü evlat nöbetini tuttuklarını dile getiren Ödümlü, şöyle konuştu:

"Çocuğumuzun ölüm haberini verdiler 2 yıl önce. Bizi yıldırmaya çalıştılar. Bizi devlete karşı küstürmeye kalktılar. Devletimizin yanındayız. Evladım inşallah yaşıyordur. 20 yıl da geçse bu eylemden vazgeçmeyeceğiz. HDP'nin binasının önünden gitmeyeceğiz. Her geçen gün aileler olarak çoğalıyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Topallayarak dilendi karakoldan koşarak kaçtı
28 Mayıs 2021 14:06		 Taksim Camii ibadete açıldı
28 Mayıs 2021 13:42
Conolar'ın hayatı film oluyor
28 Mayıs 2021 13:38		 Valilik uyardı, Ankara'ya gök gürültülü sağanak geliyor
28 Mayıs 2021 13:30
Antalya'da tavanı çöken evde annenin refleksi, aileyi kurtardı
28 Mayıs 2021 13:19		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camisi paylaşımı
28 Mayıs 2021 12:32
Polisin durdurduğu otomobilde bulunan yavru ceylanlara bebek gibi bakılıyor
28 Mayıs 2021 12:14		 Prof. İlhan: O illerde yüz yüze eğitime geçilebilir
28 Mayıs 2021 11:35
Sık ve az yemek mi, aralıklı oruç diyeti mi?
28 Mayıs 2021 11:03		 Bakan Varank duyurdu: Yerli aşı için gönüllü aranıyor
28 Mayıs 2021 10:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:05 - Doktoraya girişte referans mektubu değerlendirmeye alınabilir mi?14:05 - Bakan Dönmez: Aydın'a 400 milyon liralık enerji ve madencilik yatırımı yapılacak13:57 - Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis13:42 - Taksim Camii ibadete açıldı13:38 - Bakan Yardımcısı Özer, Endüstri 4.0 Laboratuvarı'nı inceledi13:38 - Conolar'ın hayatı film oluyor
13:37 - Bakan Selçuk, Azerbaycan'ın Guba kentinde STEAM Merkezi'nin açılışını yaptı13:35 - İl Sağlık Müdürü, bıçaklı saldırıya uğrayan doktoru ziyaret etti13:30 - Valilik uyardı, Ankara'ya gök gürültülü sağanak geliyor13:28 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:26 - Adana'da FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı'na 10 yıl hapis cezası verildi13:25 - DASK sigortalılara 900 milyon TL hasar ödemesi yaptı
13:24 - Adana'da asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk hayatını kaybetti13:19 - Antalya'da tavanı çöken evde annenin refleksi, aileyi kurtardı13:10 - Diyarbakır anneleri, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı12:44 - Gram altın 522 lirayı gördü12:32 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taksim Camisi paylaşımı
12:18 - Yasin Börü davasında sanıklara ceza yağdı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
EGM Yardımcısı: Toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız
KPSS başvuruları bugün başlayacak, 300 TL ücrete yalanlama
Otomobiller çok ucuza satılıyor! Yüzlerce kişi teklif yapıyor
FETÖ ihraçlarına yetki veren geçici düzenleme uzatılacak mı?
Prof. İlhan: O illerde yüz yüze eğitime geçilebilir
Araç muayene istasyonları vatandaşı sömürüyor
KPSS sınav ücretine 10 TL zam yapıldı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Ekim ayında maskeleri çıkarabiliriz
FETÖ'nün Akademi yapılanmasına operasyon: 46 gözaltı
İl Sağlık Müdürü, bıçaklı saldırıya uğrayan doktoru ziyaret etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yanlış üslup,doğru sözün celladıdır 2
livor 1
gıdıklanan vatoz 1
anamurda deniz suyu sıcaklığı 1
eyiste viyadüğü 2
obruk 1
sene 2050 hala sözlüğe yazanlar 3
ambalaj açma eğitimi 1
aha kapı aha da sapı 4
yaşlı amcalar gibi 1
SON İLANLAR
Bingöl Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kent Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Gürün KHGB Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Baysan Eğitim Kurumları 1 İşçi Alacak
İstanbul İsper 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Advertisement
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam