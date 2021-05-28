Adana'da FETÖ'nün 'emniyet mahrem imamı'na 10 yıl hapis cezası verildi
|28 Mayıs 2021 13:26
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Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz E.B. gelmedi, sanık avukatı katıldı.
Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katılarak "sohbet hocalığı" yaptığını ve örgüte "himmet" adı altında finansal destek sağladığını belirtti.
Savcı ayrıca FETÖ iltisakı gerekçesiyle kapatılan kurumlarda SGK kaydının bulunduğu, örgüte müzahir yayın organlarının abonesi olduğu ve "emniyet mahrem imamı" sıfatıyla faaliyet gösterdiği belirlenen sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.
E.B'nin avukatı ise müvekkilinin, FETÖ üyesi olmadığını ve örgütsel bir konumu bulunmadığını ileri sürerek, "Müvekkilimin FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasıyla bir bağlantısı yoktur. Mütalaayı kabul etmiyoruz. Beraatini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanık E.B. hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri kararı çıkarılmasına da hükmetti.
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