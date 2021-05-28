Valilik uyardı, Ankara'ya gök gürültülü sağanak geliyor
Ankara Valiliği, öğle saatlerinden itibaren beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
|28 Mayıs 2021 13:30
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Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Meteorolojik verilere bugün öğle saatlerinden itibaren ilimiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anındakuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasını rica ederiz."
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: pic.twitter.com/E52M0gDOzwT.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) May 28, 2021
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