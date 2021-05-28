Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis
Eski HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik sözlerinden dolayı 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
|28 Mayıs 2021 13:57
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