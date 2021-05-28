Topallayarak dilendi karakoldan koşarak kaçtı
İstanbul Eyüpsultan'da koltuk değnekleriyle dilencilik yapan bir şahıs zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Zabıta karakolunda işlemleri biten T.İ. isimli şahsın çıkarken koşması görenler de şaşkınlık yaşattı.
|28 Mayıs 2021 14:06
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Zabıta karakolundan koltuk değneklerini almadan çıkan şahıs koşarak uzaklaştı.
Eyüpsultan Silahtarağa'da bir kişi koltuk değnekleriyle dilencilik yapmaya başladı. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri Silahtarağa ışıklarda koltuk değnekleri ile dilencilik şahsı tespit etti
Ekipler, T.İ. isimli şahsı yakalayarak Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğüne getirdiler. Burada üst araması gerçekleştirilen ve gerekli yasal işlemler yapılan şahıs sonrasında serbest bırakıldı. Zabıta karakolundan koltuk değneklerini almadan çıkan şahsın hızla yürüyerek uzaklaşması görenlerde şaşkınlık yaşattı.,
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