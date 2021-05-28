Tarihi bina klima kuşatmasında Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kullandığı tarihi bina klima kuşatması altında kaldı.

Duruma tepki gösteren Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi Emel Şahin, "Sıcaktan pişseydiniz de binaya bu eziyeti yapmasaydınız" dedi.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kullandığı tarihi binaya takılan klimalar tepki gördü. Duvarlara saplanan demirlerle binanın zarar gördüğünü belirten Aydın Barosu Nazilli Temsilcisi, Avukat Emel Şahin tarihe saygı duyulmasını istedi.

Şahin tepkisini, "Bu bina onca depreme, onca yağmura, rüzgara, onca yıla dayandı. Klimaları takmak için bağrına o demirleri saplamasaydınız. Sıcaktan pişseydiniz de ona bu eziyeti yapmasaydınız" diyerek dile getirdi. Sosyal medyadan binanın fotoğrafını paylaşan Şahin, şu ifadelere yer verdi: "Bizde Yenipazar deyince akan sular durur. Burası koruma altındaki tarihi bir bina. Son hali de bu. Bu bina onca depreme, onca yağmura, rüzgara onca, yıla dayandı. Klimaları takmak için bağrına o demirleri saplamasaydınız. Sıcaktan pişseydiniz de ona bu eziyeti yapmasaydınız. Bırakın da çocuklara torunlara bir şeyler kalsın. Tarihe Saygı lütfen."

Kaynak: aydınkulis.com