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'FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davasında mütalaa

Savcılık mütalaasında, tutuklu sanıklar Zafer Çay ile Rüştü Karakaya'nın "silahlı terör örgütü (FETÖ) kurmak ve yönetmek" suçundan 22 yıl 6'şar aya, Ali Sami Yıldırım ile Alper Karabulut'un ise, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi- Mütalaada, tüm sanıkların FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün salıverildikten sonra kaçmasına yardım ettiği belirtildi
 28 Mayıs 2021 14:13
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'FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım' davasında mütalaa

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle 1'i firari 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada açıklanan mütalaada, 2 sanığa "FETÖ yöneticiliği"nden 22 yıl 6'şar aya, 2 sanığa da "FETÖ üyeliği"nden 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım ile Zafer Çay, Rüştü Karakaya ve Alper Karabulut, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bağlantısıyla katıldı.

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek mahkeme heyetine sundu.

Okunan mütalaada, tutuklu sanıklar Zafer Çay ile Rüştü Karakaya'nın "silahlı terör örgütü (FETÖ) kurmak ve yönetmek" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6'şar aya, Ali Sami Yıldırım ile Alper Karabulut'un ise, "silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Firari sanık Cihat Yıldız'ın dosyasının ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesi talep edilen mütalaada, tüm sanıkların 15 Temmuz darbesine teşebbüs eden FETÖ'nün sözde hava kuvvetleri imamı Adil Öksüz'ün salıverildikten sonra kaçmasına yardım ettiği belirtildi.

Mütalaada ayrıca, sanıklar Zafer Çay ve Rüştü Karakaya'nın örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve "öğretmen" olarak tabir edilen örgüt mensuplarının üstü konumunda görev yaptıkları bilgisi de verildi.

Mütalaanın okunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanıklara mütalaya karşı savunma yapmaları için süre veren heyet duruşmayı erteledi.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Adil Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım, örgütün Hava Kuvvetleri yapılanmasında yer aldığı tespit edilen Alper Karabulut ve Zafer Çay ile örgüt üyeliğinden aranan firari Cihat Yıldız ve Hava Kuvvetleri'nde Marmara Bölgesi'ndeki tüm astsubay ve uzman çavuş rütbesindeki örgüt üyesi askerlerden sorumlu Rüştü Karakaya'nın, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

İddianamede, Adil Öksüz'ün terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile görüşmek için 11 Temmuz 2016'da Amerika'ya gittiği ve tekrar dönerek darbe girişimini hayata geçirdiği belirtilerek, bulunduğu yerden havalimanına, sonraki süreçte de kaçmasına yardımcı olan sanık Alper Karabulut'un kullandığı araçla 11 Temmuz 2016'da saat 04.25'te geldiğinin tespit edildiği kaydediliyor.

Diğer sanıkların da Öksüz'ün kaçışına yardım ettiği ifade ediliyor.
Anadolu Ajansı
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