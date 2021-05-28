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'Taksim Camimizden nidalar kıyamete kadar eksik olmayacaktır'

Erdoğan: O günlerden bugünlere kimler geldi kimler geçti... Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı'nın kesişiminde bulunan camimizden nidalar inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır.
 28 Mayıs 2021 14:43
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Yapımı tamamlanan Taksim Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cuma namazıyla açıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aziz kardeşlerim, değerli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Cumamızın mübarek olmasını Allah'tan diliyorum. Bugün bizleri burada bir araya getiren Rabbimize Hamdü senalar ediyorum.

Taksim Camimizin İstanbulumuz ülkemiz için hayırlara vesile olmasını istiyorum. Mimarından sanatçısına işçisine kadar herkesi selamlarımı sunuyorum. Ben de Kasımpaşa'nın çocuğuyum. Buralarda çok gezdik tozduk. Keşke dili olsa da buralar konuşsa. Talimhane ve Dolmabahçe, Buralarda çok dolaştık, Taksim Camii bizim dünyamızda çok farklı bir yere sahipti.

O günlerden bugünlere kimler geldi kimler geçti... Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı'nın kesişiminde bulunan camimizden nidalar inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır. Mühendislik yöntemiyle ülkemizde ve dünyada sayılı eserler arasında bulunan camimiz yerini şimdiden almıştır. Dijital kütüphanesi ve sergi alanlarıyla Taksim Camii, İstanbul'un en önemli kültür sanat merkezlerinden biri olacaktır.

Camimizin inşasında kullanılan her malzeme titizlikle seçilmiştir. Burası İstanbul'un fethine de bir hediyedir. Asırlardır davalarına hayat vermek için kendi canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Taksim Camii 1 buçuk asırlık mücadelenin ardından ülkemize kazandırılmıştır. 1877-1878 Osmanlı Rus harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da yeniden gündeme gelmiştir.

Nazım'ı bile hüzünlendiren bu tabloya rağmen tek parti döneminde Ayasofya ve Bezm-i Alem Camileri müzeye çevrilerek milletimizde yeni yaralar açılmıştır.

Merhum Demirel'in 1979 yılında karar ise 12 Eylül darbecileri tarafından iptal edilmişti. Neler çekti burası ya! Rahmetli Özal döneminde cami inşa edilmesi dile getirilse de şartlar uygun olmadığı için yapılamamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğimde sözlerden biri de bu caminin yapılmasıydı ancak 28 Şubat süreci nedeniyle bu sözümüzü yerine getiremedik. 2013'te bu projeyi tekrar yapmak istediğimizde ise karşımızda Gezi olaylarını bulduk.

2017 Haziranında cami inşaatına başlanabilmesini sağladık. Bugün de camimizi ibadete açtık. Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın ardından bu üçüncü manevi mirasın asırlar boyunca bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum. Hızla bir eserimiz daha yükseliyor. O da Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz, onu da kısa zamanda inşa edeceğiz. Orası da adeta bir mabetsiz beldedir. İnşallah orayı da mabetsiz olmaktan çıkarıp, Müslümanların ibadet edebildiği yerleri hazırlayacağız.
Memurlar.Net
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