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Iğdır'da terör saldırısında şehit olan özel harekat polisi için mevlit okutuldu
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay için Iğdır'da mevlit okutuldu.
|28 Mayıs 2021 15:01
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Iğdır Valiliğince, kent merkezindeki Ulu Cami'de cuma namazı öncesi okutulan mevlide, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Iğdır İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, özel harekat polisleri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kabalay ve tüm şehitler için dua edildi.
Iğdır'da görevli olan özel harekat polisi Veli Kabalay, 13 Mayıs 2021 tarihinde, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin Türkiye-İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli iken PKK'lı teröristlerin İran tarafından açtığı taciz ateşinde şehit olmuştu.
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