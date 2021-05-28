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Düzce'de 'askere gitme' bahanesiyle para toplayan 6 kişi yakalandı

Üzerlerinde bulunan yaklaşık 2 bin liraya el konulan şüpheliler hakkında tutanak tutuldu
 28 Mayıs 2021 15:19
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Düzce'de 'askere gitme' bahanesiyle para toplayan 6 kişi yakalandı

Düzce'ye il dışından gelerek "askere gitme" bahanesiyle vatandaşlardan para toplayan 6 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı.

Kentin belirli noktalarında, askere gideceklerini ancak maddi durumlarının iyi olmadığını belirterek para toplayan kişilerden şüphelenen esnaf ve vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi Beyaz Masa birimine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, para toplayan 6 kişiyi yakalayarak Zabıta Amirliğine getirdi.

Kente il dışından geldiği tespit edilen şüphelilerin üzerini arayan ekipler, yaklaşık 2 bin lira ile bu kişilere ait olduğu belirlenen otomobildeki valiz ve çantalarda elektronik eşya ele geçirdi.

Paraya encümen kararıyla el konulurken, şüpheliler hakkında tutanak tutuldu.

Vatandaşları duygu sömürüsü yaparak para toplayanlara karşı uyaran ekipler, bu gibi durumlarda belediyenin "153" numaralı hattına ihbarda bulunulabileceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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