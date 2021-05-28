Valilik duyurdu: Aşı sertifikası bulunanlara karantina uygulanmayacak
|28 Mayıs 2021 15:22
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Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Sinovac ve Pfizer/Biontech aşı sertifikası bulunan kişilerin PCR testi ibraz etmeden Bulgaristan'a gidebileceğini aynı şekilde Bulgaristan vatandaşlarının da Edirne'ye gelebileceğini bildirdi.
Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün itibariyle vatandaşlarımızın Türkiye'de yetkili makamlarca tanzim edilen Covid-19 bağışıklık/aşı sertifikalarının (Sinovac ve Pfizer/Biontech aşıları) bulunması halinde ayrıca PCR testi ibrazı ve/veya karantina uygulamasına tabi olmadan Bulgaristan'a seyahat edebileceklerdir.
Bulgaristan vatandaşlarının da Bulgaristan yetkili makamlarınca tanzim edilmiş Covid-19 bağışıklık/aşı sertifikalarının bulunması halinde (2. dozdan en az 14 gün sonra) Türkiye'ye PCR testi ibrazı ve/veya karantina zorunluluğundan muaf bir şekilde girmelerine izin verilecektir.
Yaşları (18 yaş altı) nedeniyle aşı olmayan Bulgaristan vatandaşlarının aşı sertifikası hamili aileleri ile beraber seyahat etmeleri halinde, yukarıdaki maddeler kapsamında test ve karantinadan muaf tutulacaktır."
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