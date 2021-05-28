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Kızılay Meydanı'nda ücretsiz internet dönemi başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz" diyerek ilk etapta 35 meydanda ücretsiz internet hizmeti sağlanacağını duyurdu. Her geçen gün yaygınlaşan wi-fi ağı son olarak 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda aktif hale getirildi. Böylece ücretsiz internet hizmeti verilen meydan sayısı 28'e yükseldi
 28 Mayıs 2021 15:35
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Kızılay Meydanı'nda ücretsiz internet dönemi başladı

Pandemi sürecinde eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla uzaktan eğitim alan öğrencilerin yararlanması için 918 mahallede ücretsiz wi-fi hizmeti sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu hizmeti genişleterek kent meydanlarına taşımaya başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "İnternete erişim hakkının temel bir insan hakkı olduğuna inanıyoruz" diyerek hayata geçirdiği projenin ilk etabında kentin 35 meydanına yapılması planlanan çalışmalar kapsamında Başkent'in merkezi olarak kabul edilen 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı da ücretsiz internete kavuştu.

Ücretsiz internet ağı genişliyor

Son olarak Ankara Kalesi, Hacı Bayram Veli Camii ve Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı'ndan sonra 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nın da eklenmesiyle Başkent'te ücretsiz wi-fi hizmetinin verildiği meydan sayısı 28'ye yükseldi.

Ankara'nın farklı noktalarında toplam 10 milyon metrekarelik alana ücretsiz internet sağlanmasının planlandığı proje her geçen gün daha da yaygınlaşırken, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda bugüne kadar 2 milyon 362 bin metrekarelik alan ücretsiz internetle buluşturuldu.

Şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda "wifi.ankara.bel.tr" adresi üzerinden aktifleştirilen meydanlar tek tek paylaşılırken, vatandaşları hızlı, güvenli ve ücretsiz internetle buluşturan hizmet kapsamında devreye alınan ücretsiz 1. Etap wi-fi noktaları (FAZ1) şöyle oldu:

1- 512. Sokak İvedik

2- Adnan Yüksel Caddesi

3- Akyurt Cumhuriyet Meydanı

4- Batıkent Meydan(GİMSA Önü)

5- Elmadağ Kent Meydanı

6- Haymana Kent Meydanı

7- Kalecik Kent Meydanı

8- Polatlı Kent Meydanı

9- Şehit Salim Akgül

10- Ayaş Kent Meydanı

11- Bala Kent Meydanı

12- Beypazarı Atatürk Parkı

13- Çamlıdere Ali Semerkandi Türbesi

14- Güdül Kent Meydanı

15- Kahramankazan Kent Meydanı

16- Kızılcahamam (Soğuksu Gidişi)

17- Nallıhan Kent Meydanı

18- Şereflikoçhisar Ankara Caddesi

19- Evren Kent Meydanı

20- Ulus Meydanı

21- Sıhhiye

22- Keçiören Belediyesi önü

23- Zafer Çarşısı

24- Çubuk Kent Meydanı

25- Ankara Kalesi

26- Hacı Bayram Veli Camii

27- Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı

28- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

Kalan 7 meydanda kısa süre içinde internete ücretsiz erişilebilecek

Merkez ve ilçe meydanlarına ücretsiz wi-fi uygulaması kapsamında 7 meydana daha internet erişimi sağlanması hedefleniyor.

FAZ1 çalışmaları kapsamında yer alan Güvenpark, Beşevler Üniversiteler Bölgesi, Batıkent Meydan, Etimesgut Tren Garı, Gökkuşağı Yolu, Sincan Lale Meydanı ile Çayırhan Kent Meydanı da kısa süre içinde internet erişimine açılacak.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca "wifi.ankara.bel.tr" adresinden takip edilebilecek çalışmaların 5,2 milyon metrekarelik alanı kapsayan 2. etabında (FAZ2) ise başta park ve dinlenme alanlarının bulunduğu 30 noktaya daha ücretsiz wi-fi hizmeti götürecek. Kent genelinde yıl sonuna kadar meydan ve dinlenme alanlarında toplam 65 nokta ücretsiz wi-fi'ye kavuşmuş olacak.
İhlas Haber Ajansı
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