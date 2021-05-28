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Kısıtlamanın olduğu son hafta mı? Gözler 1 Haziran'da

Tedbirler sonuç verdi, vaka sayıları azaldı. Herkesin gözü kulağı 1 Haziran'dan sonraki süreçte. Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan, "Kısıtlamalar bu hafta sona erecek mi?" sorusunu değerlendirdi
 28 Mayıs 2021 15:56
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'Tam kapanma' dönemiyle vaka sayıları hızlı bir şekilde düştü. Aşılama çalışmalarının hızlanmasıyla ağır hastalık geçirenlerin sayısı azaldı.

Kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayıları 10 binin altına düştü. Günlük 7-8 bin bandında vaka sayıları görülüyor. Normalleşme sürecinin ilerleyen günlerde hızlanması bekleniyor. Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran'da yeni bir dönem başlayacak.

Herkesin merak ettiği "1 Haziran sonrası ne olacak?" sorusunun yanıtını Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber ekranlarında cevapladı. Kısıtlamalarla ilgili bilgi paylaştı.

Son 7 günlük vaka sayısında yüzde 20'lik bir düşüş olduğunu söyleyen Mustafa Necmi İlhan, "Çift doz aşılamaya da baktığımızda iyi bir süreçte ilerliyoruz. Bireysel kısıtlamalara toplumun uyması gerektiği bir döneme giriyoruz. Temizlik, maske ve mesafeye uyarak ayrıca aşılamayla daha iyi duruma geleceğiz. Salı gününden itibaren daha güzel zamanlar oluruz diye düşünüyorum" diyor.

"Kapalı ortamlardan kaçınmalıyız"

Toplum olarak tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğine işaret eden İlhan, geçtiğimiz yıldan bu yana hayatımıza giren aşının önemine vurgu yapıyor.

"Geçen sene olduğu gibi dikkat etmezsek daha kötü günler yaşayabiliriz. Bu konuda her birimize düşen görevler var. Bu sene geçen seneden biraz farklı. Geldiğimiz noktada aşı var. Hedeflenenlerin 5'te 1'ini aşılamış durumdayız. 4'te 1'den fazla grupta antikor oluştu. Aşı olduğu için virüs bulaşan vatandaşların ağır hastalığının azaldığını da görüyoruz. İnşallah bundan sonraki dönemde iş yerleri tam faaliyet çalışabilecek, sosyal ortamlar daha hareketli olabilecek. Kapalı ortamlarda az bulunmaya dikkat etmemiz gerekiyor. Ortamları havalandırmamız gerekiyor. Eylül, ekim ayına daha umutlu gidebileceğimizi görüyorum."

"Son kısıtlamalı hafta sonu olacağı inancındayım"

Koronavirüs tehlikesinin henüz geçmediğini, aşılama sürecinde bir sorun yaşanmadığını belirten İlhan, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Kısıtlamalarla büyük başarı elde ettik. Esnafımız zorlandı, insanlar birbirini göremedi. Türkiye'de aşı tedarikleriyle ilgili bir sorun yok. Bireysel kurallara uymazsak olumsuz günlere döneriz, bunu yapmamamız lazım. Koronavirüs tehlikesi hala geçmedi. İnanıyorum ki son kısıtlamalı hafta sonu olacağının inancındayım."

Vaka sayıları

İlhan, vaka sayılarını önce 5 bine ardından da binli sayılara inmesi gerektiğini ifade ediyor:

"İşletmelerin dikkatli bir şekilde kurallara uyması halinde sorunsuz devam edeceği inancındayım. Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi önerileri alarak kararlar alıyor. Vaka sayılarının 5 binlere, ardından da binlere düşmesini görebilirsek daha da rahat günler yaşayabiliriz."
TRT
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