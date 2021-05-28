KPSS Ön Lisans değerlendirme raporu yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı, 2020-KPSS Ön Lisans değerlendirme raporunu yayımladı
|28 Mayıs 2021 16:01
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2020-KPSS Ön Lisans Değerlendirme Raporu, 28 Mayıs 2021 tarihinde saat 15.50'de ÖSYM'nin https://osym.gov.tr internet adresinde Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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