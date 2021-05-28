Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş, bıçaklanan doktoru ziyaret etti
|28 Mayıs 2021 16:04
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Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Durmuş ve Genel Başkan Yardımcısı Yasin Barutcu, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki odasında ziyaret ettiği doktor İskender'e, olayın takipçisi olacaklarını söyleyerek "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Durmuş, ziyaretin ardından, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade ederek "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Dr. Ertan İskender'in genel sağlık durumu çok şükür iyi. Sağlık ve şiddet yan yana anılmaması gereken iki kelime. Ancak her gün bir saldırı haberi ile sarsılıyoruz. Artık yeter." değerlendirmesini yaptı.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Dr. Ertan İskender'i ziyaret ettik. Genel sağlık durumu çok şükür iyi.Semih Durmuş🇹🇷 (@ssbsemihdurmus) May 28, 2021
Sağlık ve şiddet yan yana anılmaması gereken iki kelime. Ancak her gün bir saldırı haberi ile sarsılıyoruz. Artık yeter! pic.twitter.com/oOO1BCugcZ
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