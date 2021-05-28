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FETÖ şüphelisi 6 kişiden 1'i tutuklandı

Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı
 28 Mayıs 2021 16:13
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FETÖ şüphelisi 6 kişiden 1'i tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Mayıs tarihinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan 1 ihraç astsubay tutuklanırken, 1 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 5 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İhlas Haber Ajansı
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