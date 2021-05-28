Başka kadınla evlenmek isteyen babasını öldüren Cennet: Hatırlamıyorum
|28 Mayıs 2021 16:19
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 20 yaşındaki Cennet Korkmaz, yeniden evlenmek istediğini söylediği babası Sinan Korkmaz'ı (45) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, 26 Mayıs günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Savrun Mahallesi, Derviş Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Eşinden boşanan 3 çocuk babası Sinan Korkmaz, kızı Cennet Korkmaz'a yeniden evlenmek istediğini söyleyince tartışma çıktı.
Baba-kız tartışarak evden çıktı. Kapının önünde tartışma sürerken evliliğe karşı çıktığını belirten Cennet Korkmaz, tekrar içeri girip mutfaktan aldığı bıçakla geri döndü.
Korkmaz, babasını göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan Sinan Korkmaz, çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
"HATIRLAMIYORUM"
Olayın ardından suç aleti bıçakla polise teslim olan Cennet Korkmaz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Cennet Korkmaz'ın polise verdiği ifadesinde babasıyla yaşadıkları tartışmayı anlattığını, ancak olay anını hatırlamadığını öne sürdüğü belirtildi.
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