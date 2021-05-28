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Mercimek ektikleri tarlalarında petrol fışkırdı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğünce Diyarbakır'da sürdürülen çalışmalarla 2 kuyuda petrol bulundu. Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Akbaş köyünde çıkan petrol köy sakinlerinde sevince neden oldu. Köy muhtarı Hafif Oğurgül, keşfedilen petrolün köylerine büyük fayda sağlamasını beklediklerini aktararak arazileri için kamulaştırma ücreti talebinde bulundu
 28 Mayıs 2021 16:39
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TPAO Batman Bölge Müdürlüğünce Diyarbakır'da sürdürülen çalışmalarla 2 kuyuda petrol bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Bismil ilçesine bağlı Akbaş köyünde yeni keşfedilen petrol kuyusu nedeniyle köy sakinleri içinde iş umudu yeşerdi. Buğday, mercimek ve arpa ektikleri 22 dönümlük arazide petrol bulunduğunu aktaran muhtar Oğurgül, arsanın 4 kardeşe ait olduğunu söyledi.

Akbaş köyü Muhtarı Hafit Oğurgül, "Diyarbakır, Bismil'e bağlı Akbaş köyünde bizim kendi ektiğimiz arazide petrol çıktı. Petrolünde çıktığını Bakanlıklardan duyduk. Her yıl ektiğimiz arazimizde petrol fışkırdığını söyleniyor. Arazimi zinde daha ücretini de alamadık. Tapumuzun yarısı mahkemeliktir onunda çözümlemesini bekliyoruz. Yetkililerden işçi alınmasını umut ediyoruz. Bide köyümüzün yolu ve alt yapısını iyileştirilmesini talep ediyoruz" dedi.

Arazi sahibi Ahmet Oğurgül ise, petrolün çıkmasına sevindiklerini kaydederek, "Petrolün çıkmasıyla köyümüz değer kazanacak. Biz burada sevinçliyiz köy olarak özelikle arazi sahibi olarak çok sevinçliyiz" diye konuştu.

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü'nce Diyarbakır'da sürdürülen çalışmalarla 2 kuyuda petrol bulunduğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğal gazın ardından kara alanlarında sürdürülen çalışmaların da sonuçlarını almaya başladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece son bir ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da bulunan Akoba-1 ve Yenişehir-1 kuyularıyla Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyularımızda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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