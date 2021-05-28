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121 yılla yargılanan Vampir Sibel tahliye edildi, savcı itiraz etti

Eskişehir'de, sözde 'dergah' adıyla kurduğu çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı olan kişileri tedavi ettiği öne sürülen ve kamuoyunda 'Vampir Sibel' olarak bilinen, inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçundan 121 yıl hapis istemiyle yargılanan Sibel Gönül'ün davasında sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilirken, C. Savcılığı karara itiraz etti
 28 Mayıs 2021 17:02
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121 yılla yargılanan Vampir Sibel tahliye edildi, savcı itiraz etti

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasında tutuksuz yargılanan sanıklar Sadık Hamza Gönenli, Hasan Can Bahçe ve Serkan Dalkılıç ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanık Sibel Gönül ise duruşmaya bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyeti sanıkların yargılamasına devam etti. Tutuklu sanık Sibel Gönül önceki beyanlarını tekrar ederek tahliyesini istedi.

Ayinlerle büyü bozuyormuş

Toplamda 27 mağdurun ifadelerine yer verilen ve Sibel Gönül hakkında 121 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede; kendisine ulaşan bir mağdura 'sizde büyü var onu çözeceğim' diyen Sibel Gönül'ün çamaşır leğenine kum birikintisi ve üzerinde koyun kafası ile kemiklerinin bulunduğu cisimleri gösterip "bu çivileri sökerek sizi bu büyüden kurtaracağım" dediği ve karşılığında para aldığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca tutuklu sanık Sibel Gönül'ün mağdurlardan birini evin içerisinde bir odaya alarak seccade üzerinde beklettiği ve dini söylemlerde bulunarak çeşitli hareketler yapmaya başladığı, elinde bulunan yumurtaları mağdurun vücuduna sürdüğü, bazı mağdurlardan sözde tedavi amacıyla yaptığı seanslarda kan aldığı belirtilmişti. Öte yandan Sibel Gönül'ün seans başına 200 TL aldığı da iddianamede yer almıştı.

Sanık tahliye edildi

Mahkeme heyeti 2 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan sanık Sibel Gönül'ün tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine hükmetti. Heyet, ayrıca sanık Sibel Gönül'e yurt dışına çıkma yasağı koydu.

Savcı itiraz etti

Mahkemenin tahliye kararına itiraz eden savcılık makamı, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliye edilen sanık Sibel Gönül hakkında yakalama ve tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti. Savcı tarafından verilen itiraz dlekçesinde, "Sanık Sibel Gönül'ün 28 Mayıs 2021 yapılan duruşmada tahliyesine karar verilmiştir. Sanığın 'dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık' suçundan yargılandığı , sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, sanığın dinlenmeyen müşteki ve diğer katılanlar üzerinde baskı kuracağı hususunda kuvvetli şüphe bulunduğu anlaşıldı. Sanık hakkında yapılan itirazımızın kabulü ile sanık Sibel Gönül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunur" ifadelerine yer verildi.

Olayın geçmişi

Eskişehir Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keskin Mahallesi'nde sözde dergah olarak kullandıkları çiftlik evinde dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Sibel Gönül'ü yakalamak için harekete geçti. Dolandırılma gerekçesiyle gelen şikayetler üzerine jandarma ekipleri çiftlik evine operasyon düzenledi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan Avukat Sadık Hamza Gönenli tutuklanırken, annesi Sibel Gönül ise kaçtığı Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yakalandı. Sibel Gönül, çiftlik evinde psikolojik rahatsızlığı bulunan kişileri para karşılığında farklı yöntemler ve ritüeller uygulayarak tedavi ettiğini iddia etmişti. Yaklaşık 13 milyon TL'lik vurgun yaptıkları öne sürülen Sibel Gönül ve avukat oğlu Sadık Hamza Gönenli ile tutuksuz sanıklar Serkan Dalkılıç ve Hasan Can Bahçe hakkında "dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 121 yıla kadar hapis istemiyle Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı.
İhlas Haber Ajansı
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