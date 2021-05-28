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Benzine, pompa fiyatlarına yansımayacak zam

EPGİS'ten Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi
 28 Mayıs 2021 17:05
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Benzine, pompa fiyatlarına yansımayacak zam

29/05/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 18 KRŞ/LT Fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan EŞEL MOBİL Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır.
Memurlar.Net
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