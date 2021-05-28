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Kumar oynanan yalıya polis botuyla operasyon düzenlendi
Operasyonda 31 kişiye para cezası uygulandı, bir kişi gözaltına alındı
|28 Mayıs 2021 17:12
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede kumar oynandığı belirlenen deniz kenarındaki bir yalıya, 2 polis botuyla operasyon düzenlendi.
Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 31 kişiye para cezası verildi, mekan sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.
Operasyonda bir kişi de gözaltına alındı.
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