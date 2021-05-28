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Kumar oynanan yalıya polis botuyla operasyon düzenlendi

Operasyonda 31 kişiye para cezası uygulandı, bir kişi gözaltına alındı
 28 Mayıs 2021 17:12
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Kumar oynanan yalıya polis botuyla operasyon düzenlendi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede kumar oynandığı belirlenen deniz kenarındaki bir yalıya, 2 polis botuyla operasyon düzenlendi.

Kovid-19 tedbirlerini ihlal ederek kumar oynadıkları gerekçesiyle 31 kişiye para cezası verildi, mekan sahibi hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Operasyonda bir kişi de gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı
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