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Montrö bildirisi soruşturmasında 21 emekli amiralin ifadesi alındı

Montrö bildirisi soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda iki günde 21 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade verdi
 28 Mayıs 2021 17:15
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Montrö bildirisi soruşturmasında 21 emekli amiralin ifadesi alındı

Daha önceki aramalarda ele geçirilen dijital materyalin incelenmesi, şüpheli ifadeleri ve HTS analizleri sonucu elde edilen deliller çerçevesinde, bildiride imzası bulunan şüphelilerin, "devletin güvenliğine ve Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan ifadelerinin alınmasına başlandı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde dün 11 emekli amiralin ifadesine başvuruldu. İfade alma işlemlerinin bugün de devam ettiği, bu kapsamda 10 emekli amiralin daha ifade verdiği öğrenildi.

Soruşturma kapsamında daha önce bazı şüpheliler hakkında da işlem yapılmış ve bu kişiler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
Anadolu Ajansı
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