Montrö bildirisi soruşturmasında 21 emekli amiralin ifadesi alındı
Montrö bildirisi soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda iki günde 21 emekli amiral Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifade verdi
|28 Mayıs 2021 17:15
|+Aa- Yazdır
Daha önceki aramalarda ele geçirilen dijital materyalin incelenmesi, şüpheli ifadeleri ve HTS analizleri sonucu elde edilen deliller çerçevesinde, bildiride imzası bulunan şüphelilerin, "devletin güvenliğine ve Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan ifadelerinin alınmasına başlandı.
Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde dün 11 emekli amiralin ifadesine başvuruldu. İfade alma işlemlerinin bugün de devam ettiği, bu kapsamda 10 emekli amiralin daha ifade verdiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında daha önce bazı şüpheliler hakkında da işlem yapılmış ve bu kişiler adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Başka kadınla evlenmek isteyen babasını öldüren Cennet: Hatırlamıyorum
28 Mayıs 2021 16:19
|İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaretten dava
28 Mayıs 2021 15:38
|Uygulama noktasında çarptığı polisi şehit eden sürücü tutuklandı
27 Mayıs 2021 18:34
|Başka kadınla evlenmek isteyen babasını öldürdü
27 Mayıs 2021 16:21
|Foça faciasında istenen ceza belli oldu
27 Mayıs 2021 15:33
|İzmir'de rüşvet operasyonu: 1'i kamu görevlisi 17 gözaltı kararı
27 Mayıs 2021 14:50
|İrem'in intihar etmesi beklenmiş, etmeyince ağabeyi öldürmüş
27 Mayıs 2021 14:19
|Suç makinesi tacizci eski öğretmen Şanlıurfa'da yakalandı
26 Mayıs 2021 18:37
|İzmir'de eski eşi ve iki kişiyi tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
25 Mayıs 2021 18:51
|Aynı kıza aşık olduğu için arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
25 Mayıs 2021 15:52