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Bakan Soylu'dan öğrencilere: Kendi içimizdeki rekabet bize yetmez

Bakan Soylu, "Rekabeti gelişmiş dünya ülkeleriyle yapmak lazım. Kendi içimizdeki rekabet bize yetmez. Bizden çok daha ileride olan ülkelerin yetişmiş insanlarından çok daha iyi yetiştirmeliyiz kendimizi."
 28 Mayıs 2021 17:24
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Bakan Soylu'dan öğrencilere: Kendi içimizdeki rekabet bize yetmez

Yurdun dört bir yanının birbirinden farklı güzelliklere sahip olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizin ne kadar güzel olduğunu, her köşesinin birbirinden farklı tarihi, kültürü, doğası olduğunu bir vesile ile görmenizi istiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakanlığın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) 'Yarın Çok Genç Olacak' projesi kapsamında İstanbul, Sakarya, Aydın, İzmir, Uşak'tan gelen 100 öğrenci ve 10 öğretmen ile bir araya geldi bir araya geldi. Programda, öğrencilere seslenerek ülkenin dört bir yanındaki güzellikleri onlara göstermeyi arzuladıklarını ifade eden Bakan Soylu, "Aramızda İstanbul'dan, Uşak'tan, İzmir'den, Aydın'dan ve Sakarya'dan arkadaşlarımız var. 100 öğrencimiz, 10'da öğretmenimiz var. 'Yarın Çok Genç Olacak' diye bu projeye başladık. Bizim de sizin yaşlarınız da karşı karşıya kaldığımızda esas itibariyle gittiğimiz, gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde çok daha anlamlı tecrübelerimiz oldu. Hayatımıza çok daha önemli katkıları oldu. Ufkumuz açıldı. Hayat basamak basamaktır. Her basamağın kendine ait kazandırdıkları var. Onlarda kendi bulunan basamaklarında bizlere çok şey kazandırdılar. Ülkemizin ne kadar güzel olduğunu, her köşesinin birbirinden farklı tarihi, kültürü, doğası olduğunu bir vesile ile görmenizi istiyoruz. Bu memleket bize Allah'ın bir lütfu. Ecdadımız, bu toprakların özgür ve hür olması için çok büyük uğraşlar verdi. Bedeller ödedi. Bizim yapmamız daha ileriye götürmek" ifadelerini kullandı.

"Kendi içimizdeki rekabet bize yetmez"

Gençlere, daha iyiye ulaşmak için mücadele etmeleri gerektiğini belirten Bakan Soylu, "Rekabeti gelişmiş dünya ülkeleriyle yapmak lazım. Kendi içimizdeki rekabet bize yetmez. Bizden çok daha ileride olan ülkelerin yetişmiş insanlarından çok daha iyi yetiştirmeliyiz kendimizi. Bunlar eğer zihninizde olursa, iyiliklerle karşılar iyilik yaparsanız, sizden sonraki nesil de iyiliklerle karşılaşır iyi olur. Allah'ın verdiği nimetlere, bu ülkenin güzelliğine şükretmeliyiz. Eksilerimiz mutlaka olabilir ama ailemizle, etrafımızla hep daha iyiye nasıl ulaşabiliriz onun mücadelesini vermeliyiz. Biz güçlü bir medeniyetin evlatlarız. Bizim medeniyetimizin ismi iyilik medeniyetidir. Biz de iyilik medeniyetinin çocuklarıyız. Dünyadaki haksızlıkları da ortadan kaldırmak için bu medeniyetin evlatlarının çok çalışması gerekiyor. Bunun için hepimiz sizden büyük ümitler bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Soylu, açıklamalarının öncesinde öğretmen ve öğrencilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Soylu'nun açıklamalarının ardından ülkenin 4 bir yanındaki güvenlik güçleri ile canlı bağlantı kurularak bilgi alındı. Öğrenciler güvenlik güçlerine merak ettikleri sorarak duygu ve düşüncelerini ifade ettiler. Program, etkinliğe katılan bir öğrencinin şiir okuması ve Bakan Soylu'nun günün anısına gençlerle fotoğraf çektirmesinin ardından tamamlandı.

Proje Kapsamında gençler birçok alanda tecrübe edinecek

Yarın Çok Genç Olacak projesi kapsamında, ülkenin her bölgesinden 15-18 yaş aralığındaki gençlerin katılımıyla ev sahibi illerde kurulacak atölyelerde katılımcılara bilim, sanat, kültür ve spor alanlarında yapılacak faaliyetlerde bir arada bulunmalarını sağlamak, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, ülkesinin kalkınmasına katkıda bulunacak nesiller yetiştirilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda 2021 yılı boyunca İçişleri Bakanlığı'nca 2 bin 560 gencin Çanakkale, Balıkesir, Erzurum ve Şanlıurfa illerine götürülerek programın icra edilmesi hedefleniyor.
İhlas Haber Ajansı
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