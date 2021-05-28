Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde Kur'an okudu
İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okudu
|28 Mayıs 2021 17:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taksim Camii'nde kılınan ilk cuma namazının ardından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geçti.
Burada İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için düzenlenen hafızlık icazet törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.
BEĞENİ TOPLADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti icra ederek, davetlilere Kur'an-ı Kerim ziyafeti sundu.
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