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Karısını vurup kendisini eve kilitleyen kişiye adli kontrol

Konya'nın Ereğli ilçesinde karısını tüfekle vurup kendisini eve kilitleyen kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
 28 Mayıs 2021 17:36
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Karısını vurup kendisini eve kilitleyen kişiye adli kontrol

Aziziye Mahallesi'nde dün yaşanan olayın ardından teslim olan Savaş Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Savaş Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

- Olay

İlçeye bağlı Aziziye Mahallesi'nde yaşayan Savaş Ö. ile eşi Naciye Ö. arasında dün bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Savaş Ö, pompalı tüfekle eşini ayağından vurup kendisini eve kilitlemişti.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu ikna edilen Savaş Ö, jandarmaya teslim olmuştu.
Anadolu Ajansı
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